В Алматы на время перекроют движение по проспкету Суюнбая

В связи с производством строительно-монтажных работ по объекту «Надземный пешеходный переход по пр.Суюнбая – ул.Сидоркина» в схему движения автотранспорта по проспекту Суюнбая будут внесены изменения, сообщает Zakon.kz





Как сообщили в управлении пассажирского транспорта и автомобильных дорог города, 23 июля текущего года с 04.00 до 07.00 часов движение по проспекту Суюнбая будет приостановлено. Проезд будет обеспечен по улицам Жангильдина, Баянаульская и Больтирик шешен. Движение по прилегающим улицам будет осуществляться в прежнем режиме.



