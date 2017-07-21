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В Алматы на время перекроют движение по проспкету Суюнбая

21 июля 2017, 15:30

C 04.00 до 07.00 часов движение по проспекту Суюнбая будет приостановлено.

В связи с производством строительно-монтажных работ по объекту «Надземный пешеходный переход по пр.Суюнбая – ул.Сидоркина» в схему движения автотранспорта по проспекту Суюнбая будут внесены изменения, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в управлении пассажирского транспорта и автомобильных дорог города, 23 июля текущего года с 04.00 до 07.00 часов движение по проспекту Суюнбая будет приостановлено. Проезд будет обеспечен по улицам Жангильдина, Баянаульская и Больтирик шешен. Движение по прилегающим улицам будет осуществляться в прежнем режиме.


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