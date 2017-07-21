В Отделе внутренних дел города Аксу следователи работают в прозрачных кабинетах

Прозрачные кабинеты в ОВД города Аксу установлены в рамках реализации пилотного проекта «Оптимизация уголовного процесса в интересах граждан», передает передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Павлодарской области.





Кабинет следователя оборудован камерой видеонаблюдения, которая в круглосуточном режиме фиксирует все происходящее. Родные задержанных могут видеть, как проводится допрос, "картинка" с видео в автоматизированном режиме передается в кабинет дежурному прокурору, который расположен на первом этаже здания полиции и тоже прозрачный.





Все следственные действия выносятся на экран телевизора одним нажатием на кнопку клавиатуры, которая установлена в кабинете дежурного прокурора и работает в онлайн-режиме. Теперь дежурному прокурору нет необходимости заходить в кабинеты, где проводятся следственные действия, он может просматривать все действия через монитор, а в случае выявления нарушений сразу же на них реагировать.





Ранее, в Павлодаре и Экибастузе были открыты кабинеты следователя, оперуполномоченного и дежурного прокурора с прозрачными дверями. В этих кабинетах ведется аудио и видео фиксация всех действий сотрудников полиции.





Нововведение позволит обеспечить прозрачность в работе полиции, недопущения пыток и других незаконных способов допроса, предотвратит возможные коррупционные проявления, а также снизить количество жалоб на ход расследования.



