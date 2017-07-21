Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Град размером с вишню засыпал Москву

21 июля 2017, 16:16

Ранее МЧС предупредило жителей Москвы о непогоде.

Сильный ливень с градом начался в Москве днем в пятницу, 21 июля. Градины размером с вишню засыпали улицы мегаполиса. Слышен очень сильный гром, видны молнии. Об этом сообщает Дни.ru

Ранее МЧС предупредило жителей Москвы о непогоде. Министерство рекомендовало горожанам пережидать непогоду в зданиях, а также парковать автомобили в гаражах и вдали от деревьев.






Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...