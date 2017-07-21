Град размером с вишню засыпал Москву
21 июля 2017, 16:16
Ранее МЧС предупредило жителей Москвы о непогоде.
Сильный ливень с градом начался в Москве днем в пятницу, 21 июля. Градины размером с вишню засыпали улицы мегаполиса. Слышен очень сильный гром, видны молнии. Об этом сообщает Дни.ru
Ранее МЧС предупредило жителей Москвы о непогоде. Министерство рекомендовало горожанам пережидать непогоду в зданиях, а также парковать автомобили в гаражах и вдали от деревьев.
#дождь#град на весь #Арбат ???????? pic.twitter.com/gUCbGbuwBD— Сергей Чернявский (@sercherjr) 21 июля 2017 г.
Град ???? (@ ПКиО «Красная Пресня» in Москва) https://t.co/YzdaavjZ6npic.twitter.com/1dhuEeIsE9— Эл✨ (@ellinkooo) 21 июля 2017 г.
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