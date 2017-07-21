На международной выставке ЭКСПО-2017 состоялась фотовыставка ЮКО

На международной выставке ЭКСПО-2017 состоялась фотовыставка Южно-Казахстанской области, сообщает пресс-служба акима области.





Красоты Южного Казахстана в 25 фотографиях. Они представлены на территории ЭКСПО-2017. На представленных снимках изображены 25 таких достопримечательностей, как мавзолей Х.А.Ясави и Арыстан Баб, Карашаш-ана, древние городища Отырар и Сауран, пещера Акмечеть, этноцентр, этноауыл «Алаш». В экспозицию также вошли фотографии, отражающие красоту природы южного региона. В фотовыставке приняли участие комиссары ЭКСПО, заместители комиссаров, делегаты международного бюро выставок, директоры павильонов, главы дипломатического представительств и представители крупных международных компаний. В целом, на мероприятии присутствовали гости из 100 стран.





Организаторами мероприятия, призванного стать важным шагом для на пути дальнейшего развития туризма выступило управление предпринимательства, индустриально-инновационного развития и туризма Южно-Казахстанской области. Идею управления поддержали «Ontustik Tourism Center» и Ассоциация «Центр Развития индустрии туризма в Южно-Казахстанской области».





«Во-первых, следует отметить, что международная выставка ЭКСПО-2017 – это грандиозное событие мирового масштаба. А выбранная тема «Энергия будущего» позволит это будущее приблизить, сделать шаг вперед. Я впечатлен увиденным на ЭКСПО-2017. Впечатлен Казахстаном. За время своего пребывания мы успели провести встречи с бизнес-сообществом, определить планы на будущее. Сегодняшняя фотовыставка проводится на высоком уровне. Что касается фотографий с достопримечательностями Южно-Казахстанской области-это отдельная тема. Я убедился в том, что на юге страны очень много мест, которые интересны туристам, у вас богатая история, прекрасная природа. В связи с этим, планирую посетить Южный регион», -сказал комиссар павильона Великого Шелкового пути, прибывший из Индии Лу Джи.





Следует отметить, что Южно-Казахстанская область первая, кому удалось организовать такое мероприятие. Это отличная возможность показать свой потенциал на международной площадке. Также шанс вызвать интерес у иностранных туристов для развития въездного и внутреннего туризма.





«Наша цель-сделать Южный Казахстан более популярным направлением для всего мира. Ясно одно-потенциал Казахстана и Южного Казахстана очень большой. Надеемся, что международная выставка ЭКСПО-2017 поможет нам еще больше развить этот потенциал»,- говорят организаторы мероприятия.







