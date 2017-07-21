Более 10 тысяч акмолинских детей посетили международную выставку «ЭКСПО-2017»

До конца выставки поездку планируют совершить еще около 10 тысяч детей из области.

По информации Управления образования, из 23 138 учащихся, заявленных на поездку, 13 280 детей уже посетили специализированную международную выставку «ЭКСПО-2017», передает Региональная служба коммуникаций Управления внутренней политики Акмолинской области.





Организованные поездки в столицу совершили группы детей совместно с педагогами и родителями всех семнадцати районов Акмолинской области и города Кокшетау. Выезды продолжаются и сегодня. Дети, уже посетившие «ЭКСПО-2017» поделились своими впечатлениями.





«За время нашей 5 часовой экскурсии мы посетили порядка 15 павильонов, узнали о каждой стране представленной в павильоне и о том, как она видит использование возобновляемых источников энергии. Безусловно, жемчужиной выставки является стеклянная сфера, расположенная в центре выставки, в которой представлены достижения Казахстана. Мне и моим друзьям очень понравились идеи и предложения наших научных деятелей в области сбережения и возобновления энергии. Отмечу, что атмосфера, царящая на выставке, особенно на 8 этаже в сфере, захватывает дух! К сожалению, посетить все павильоны нам не удалось. Мы с ребятами подсчитали, чтобы обойти всю выставку и вникнуть в содержание всех экспонатов нужно как минимум 3-е суток» - говорит Арина Зарипова, школьница из города Степногорск.





Сестры Лариса и Валерия Кляцких из Сандуктауского района рассказали, что больше всего их впечатлил павильон Казахстана.





«Нам понравилось буквально всё: здания, экспонаты, оформление, большие экраны, звук, демонстрационные площадки, люди, начиная от иностранцев до местных жителей и многое другое. Как только входишь туда, сразу захватывают дух архитектурные строения необычной формы, большие и красивые павильоны разных стран, огромный шар – павильон Казахстана. Мы встречались с людьми разных национальностей, и для нас это было необыкновенно. Там мы увидели то, чего в обычной жизни увидеть невозможно».





Роман Зарубежнов из города Кокшетау и вовсе восхищен, тем, что в павильоне Таиланда можно бесплатно получить массаж.





«Мне очень понравилось в павильоне Таиланда. Там очень много интересных видеороликов. А еще делают бесплатно массаж. Это очень хорошо!»





До конца выставки поездку планируют совершить еще около 10 тысяч детей из Акмолинской области.



