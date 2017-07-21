Судья: Участие адвокатов как представителей в гражданских делах остается на низком уровне
21 июля 2017, 19:19
«Оказание квалифицированной юридической помощи адвокатов в большинстве сводится к формальному вступлению в процесс» - Елис Абдыкадыров.
Участие адвокатов в гражданском судопроизводстве сводится к формальному вступлению в процесс. Так считает председатель судебной коллегии по гражданским делам Елис Абдыкадыров, передает корреспондент Zakon.kz
По его словам, участие адвокатов в качестве представителей в гражданском судопроизводстве остается на низком уровне.
«Оказание квалифицированной юридической помощи адвокатов в большинстве сводится к формальному вступлению в процесс. На мой взгляд адвокатура должна активно выполнять свои профессиональные задачи в гражданском судопроизводстве», - сказал он во время расширенного заседания судей Верховного суда.
В то же время он отметил, что обязанность представлять интересы сторон лицам с высшим юридическим образованием позитивно повлияли на качество выносимых решений.
«Благодаря юридической грамотности представителей снизилось число возвращенных и оставленных без движений заявлений» - заключил судья.
Татьяна Ковалева, Астана.
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Фото: advokatura.kz.
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