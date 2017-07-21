Полуголая девушка помешала встрече Лукашенко и Порошенко

Девушка топлес попыталась сорвать встречу президентов Украины и Белоруссии Петра Порошенко и Александра Лукашенко. Об этом сообщает телеканал «112 Украина», передает Об этом сообщает телеканал «112 Украина», передает РБК





Инцидент произошел на церемонии подписания официальных соглашений в здании администрации президента Украины. Во время подписания двусторонних документов в присутствии глав Украины и Белоруссии одна из присутствующих оголилась по пояс и стала скандировать лозунг «Жыве Беларусь» (девиз белорусской националистической оппозиции). На ее груди была та же надпись. Охрана выпроводила девушку из зала.





По информации издания, Диаш была аккредитована на встречу Порошенко и Лукашенко в качестве журналиста одного из украинских СМИ.





По данным издания Страна.ua, устроительницу акции зовут Анжелина Диаш и она является активисткой движения Femen. Диаш участвовала во многих демонстрациях движения, в частности, пыталась разбить фрагмент Берлинской стены в Киеве. Так она выражала свой протест против проволочек с введением безвизового режима с Евросоюзом.





Ранее в Киеве началась встреча лидеров Украины и Белоруссии. Об этом сообщал телеканал «112 Украина». В ходе переговоров они должны были обсудить вопросы политического, торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества, а также создание «новых форматов, ориентиров и дорожной карты». Кроме того, Лукашенко и Порошенко обсуждали ситуацию на Донбассе.



