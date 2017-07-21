Система ОСМС: налог или страхование

«Это вопрос не терминов, а того сколько нам нужно денег для качественного здравоохранения для наших граждан, для их будущего» - заявил Елжан Биртанов

Система Обязательного социального медицинского страхования: налог или страхование? Ответ на этот вопрос получил сегодня в ходе теледебатов на канале « Хабар » с министром здравоохранения Елжаном Биртановым экономист Рахим Ошакбаев, передает корреспондент Zakon.kz





По мнению экономиста, ОСМС не социальное страхование населения, а новый вид налога. Он призывал отказаться от этой инициативы и не обременять население дополнительными 1500 тенге в месяц. Ведь, как считает Ошакбаев, ничего с введением новой медицинской реформы для граждан страны не изменится.





На доводы своего оппонента Елжан Биртанов ответил:





«Вопрос не в том налог это или страховой взнос. Вопрос граждан – как попасть к узкому специалисту без огромной очереди и не ждать необходимой операции месяцами. Очевидно, что бюджета, выделяемого на здравоохранение сегодня недостаточно, Рахим. Очевидно, что нам нужно тратить больше денег. А где их взять? Забрать у министерства обороны, образования, внутренних дел? Вы предлагаете оставить все как есть и тем самым разрывать эти финансовые бреши для того, чтобы люди дальше продолжали стоять в очередях, далее продолжали ходить в частные клиники, и платили эти деньги из кармана».





«Да эти расходы карманные растут вне зависимости от того село это или город. Так вот, мы должны консолидировать свои усилия» - добавил Биртанов.





Он также отметил, что бизнес должен платить за здравоохранение.





«Почему в Германии платят 15%, в Австрии 7,5% только на здравоохранение, в фонд медицинского социального страхования. А в целом платят 40% налогов в отличие от них, в Казахстане налоговая нагрузка – 29% на бизнес. В странах ЕС платят свыше 40% в том числе в ФОМС 7-9. Так что это вопрос не терминов, а того сколько нам нужно денег для качественного здравоохранения для наших граждан, для их будущего».





Татьяна Ковалева, Астана.



