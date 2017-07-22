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Новым пресс-секретарем Белого дома назначена Сара Сандерс

22 июля 2017, 00:41

Она сменила на этом посту Шона Спайсера.

Пресс-секретарем Белого дома назначена Сара Сандерс, сменившая на этом посту Шона Спайсера. Об этом сообщил в пятницу на брифинге для журналистов новый директор по коммуникациям Белого дома Энтони Скарамуччи, передает ТАСС.

"Прежде всего, я хотел бы объявить официально, что Сара Хакаби-Сандерс будет пресс-секретарем, так что вы можете ее поздравить после", - сказал Скарамуччи репортерам.

Фото: REUTERS/Jonathan Ernst.

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