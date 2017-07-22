Казахстан завоевал «бронзу» Сурдлимпийских игр в настольном теннисе

У побережья Черного моря турецкий портовый город Самсун в эти дни принимает 3105 спортсменов из 97 стран мира - участников XIII Сурдлимпийских игр, сообщает Sports.kz

В спортивном комплексе «Archery Sports Hall» завершились командные соревнования по настольному теннису, где честь Казахстана защищали костанайцы, серебряные призеры чемпионата мира 2016 года среди спортсменов с нарушением слуха Данияр Искендиров и Канат Конкубаев (тренер Гаип Данияров).





Наши ребята успешно отыграли в подгруппе - победили сборные Польши (3:0), Болгарии (3:1), уступили чемпионам предыдущих XXII Игр литовцам (0:3) и со второго места попали в финальную восьмерку. За выход в полуфинал Данияр и Канат в напряженном поединке одолели теннисистов Южной Кореи 3:2 и устремились в финал, но на их пути встали мастера настольного тенниса из китайского Тайбея.





Казахстанцы уступили соперникам и завоевали бронзовые медали. «Золото» у сборной Китая, «серебро» у Тайбея. Теперь Данияр Искендиров и Канат Конкубаев выступят в личном турнире XIII Сурдлимпийских игр.



