Интерпол распространил список из 173 террористов-смертников

Список составила американская разведка на основе данных, полученных во время операций в Сирии и Ираке. Добытые данные передали в ФБР, а после этого в Интерпол.





В списке значатся боевики, которые могли научиться созданию самодельных взрывных устройств.





У издания нет данных о том, находятся ли подозреваемые в Европе в настоящее время.





Спосик включает в себя имена, даты вербовки в ИГ*, последний вероятный адрес проживания, в том числе адрес мечети, где они молились, имена матерей и фотографии.

*Террористическая организация, запрещенная в Казахстане.



