Интерпол распространил список из 173 террористов-смертников
22 июля 2017, 09:20
В списке значатся боевики, которые могли научиться созданию самодельных взрывных устройств.
Интерпол распространил список из 173 боевиков террористической группировки "Исламское государство"*, которые могут подвергнуть Европу новым террористическим атакам, сообщает РИА Новости.
Список составила американская разведка на основе данных, полученных во время операций в Сирии и Ираке. Добытые данные передали в ФБР, а после этого в Интерпол.
В списке значатся боевики, которые могли научиться созданию самодельных взрывных устройств.
У издания нет данных о том, находятся ли подозреваемые в Европе в настоящее время.
Спосик включает в себя имена, даты вербовки в ИГ*, последний вероятный адрес проживания, в том числе адрес мечети, где они молились, имена матерей и фотографии.
*Террористическая организация, запрещенная в Казахстане.
Фото: AP Photo
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