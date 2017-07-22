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Интерпол распространил список из 173 террористов-смертников

22 июля 2017, 09:20

В списке значатся боевики, которые могли научиться созданию самодельных взрывных устройств.

Интерпол распространил список из 173 боевиков террористической группировки "Исламское государство"*, которые могут подвергнуть Европу новым террористическим атакам, сообщает РИА Новости.

Список составила американская разведка на основе данных, полученных во время операций в Сирии и Ираке. Добытые данные передали в ФБР, а после этого в Интерпол.

В списке значатся боевики, которые могли научиться созданию самодельных взрывных устройств.

У издания нет данных о том, находятся ли подозреваемые в Европе в настоящее время.

Спосик включает в себя имена, даты вербовки в ИГ*, последний вероятный адрес проживания, в том числе адрес мечети, где они молились, имена матерей и фотографии.
*Террористическая организация, запрещенная в Казахстане.

Фото: AP Photo

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