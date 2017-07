Стала известна стоимость билетов на закрытый показ боя Головкин — Альварес

У болельщиков, которые остались без билета на «T-Mobile Arena» в Лас-Вегасе, где 16 сентября встретятся Геннадий Головкин (37-0, 33 КО) и Сауль Альварес (49-1-1, 34 КО), по-прежнему есть возможность посмотреть бой в Лас-Вегасе, сообщает Sports.kz





Специально для них будет организован закрытый показ в различных культурно-развлекательных центрах Лас-Вегаса. Так, бой можно будет посмотреть в «Bellagio Resort and Casino», «MGM Grand Hotel and Casino», «Mandalay Bay Resort and Casino», «The Mirage Hotel and Casino», «Monte Carlo Resort and Casino», «New York-New York Hotel and Casino», «Luxor Hotel and Casino» и «Circus Circus Las Vegas». Цена — 75 долларов (24 450 тенге).





— Закрытый показ — это замечательный способ просмотра супербоя в Лас-Вегасе, который обеспечит фанатам ту наэлектризованную атмосферу, которую они любят, — сказал промоутер «Канело» Оскар де ла Хойя.





Фото: sports.kz