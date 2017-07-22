Сотрудники костанайского ДКНБ изъяли более полутора центнеров наркотиков
22 июля 2017, 11:20
В случае удачного сбыта, наркоторговцы, по примерным оценкам специалистов, могли незаконно обогатиться на 8 миллионов тенге.
Ликвидирован канал поставки запрещённых веществ в Костанайскую область. Почти весь немалый объем марихуаны и гашиша был уничтожен в огне, передает alau.kz.
Огромные полиэтиленовые сумки рвались в руках бойцов спецназа под тяжестью помещённых в них наркотиков. Каждую из двух торб приходилось переносить используя ремни.
Особо крупная партия наркотических веществ была доставлена сотрудниками костанайского департамента нацбезопасности в котельную одного из пригородных учреждений города, для уничтожения.
«Данная крупная партия наркотических средств была изъята в ходе проведения специальной операции 23 мая 2017-ого года. Данной операцией пресечена преступная деятельность наркогруппировки», — рассказал сотрудник Следственного управления ДКНБ по Костанайской области Ержан Кожахмет.
В случае удачного сбыта, наркоторговцы, по примерным оценкам специалистов, могли незаконно обогатиться на 8 миллионов тенге. Кто конкретно перевозил наркотики, на чём, и где они были найдены, пока в интересах следствия не сообщается. Известно, что состояла преступная группа из жителей Карагандинской и Костанайской областей.
Сотрудники ДКНБ сообщили, что по данному уголовному делу арестовано три лица, изъято более 16-и килограммов гашиша и 148 килограммов марихуаны. Тем самым ликвидирован устойчивый канал поставки в Костанайскую область из южных регионов Казахстана наркотических средств канабисной группы.
Не смотря на то, что наркотики уже уничтожены, следствие по факту их доставки в область в настоящее время продолжается. В качестве вещественных доказательств к материалам расследования прикреплена небольшая часть изъятой партии.
Фото: alau.kz
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