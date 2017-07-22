Двух талдыкорганцев подозревают в сбыте тяжелых наркотиков
22 июля 2017, 11:36
Подозреваемые задержаны при сбыте так называемого «ацетилированного опия».
В качестве подозреваемых лиц задержаны двое жителей Талдыкоргана, 1979 и 1980 года рождения, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Алматинской области.
«Подозреваемые задержаны при сбыте так называемого «ацетилированного опия», относящегося к тяжелым видам наркотиков. Оперативниками регионального подразделения по борьбе с наркобизнесом была осуществлена видеофиксация незаконных действий наркоторговцев. И сейчас по факту в отношении задержанных начато уголовное расследование, предусмотренное ст.297 УК РК» - сообщили в ДВД области.
В областной полиции отметили, что с начала года в регионе уже задержаны 65 наркоторговцев и обезврежена деятельность 6 преступных групп, занимавшихся торговлей и распространением наркотиков.
«Силами полиции выявлено более 330 уголовных правонарушений, связанных с различными видами наркотиков. Из незаконного оборота изъято почти 311 килограмм наркотиков, в том числе 3,6 килограмма героина» - отметили в пресс-службе.
Фото: Крым.net
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