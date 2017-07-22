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Полиция Астаны ищет жертв квартирной мошенницы

22 июля 2017, 12:01

Путем обмана мошенники брали деньги, якобы за возможность приобрести недвижимость в Астане по ценам ниже рыночных.

Следственным отделом УВД района «Алматы» города Астаны расследуется уголовное дело в отношении Нурсулу Айтбековой по факту мошенничества, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД столицы.

В группе лиц по предварительному сговору, злоупотребляя доверием граждан, путем обмана мошенники завладели их денежными средствами, якобы за возможность приобрести недвижимость в Астане по ценам ниже рыночных.

В июне 2017 года приговором суда № 2 Алматинского района города Астаны Айтбекова была осуждена по факту мошенничества к 3 годам 8 месяцам лишения свободы.

В настоящее время в Следственный отдел УВД района «Алматы» продолжают поступать обращения в отношении Айтбековой по аналогичным правонарушениям.

Пострадавших от противоправных действий Нурсулу Айтбековой ДВД просит обратиться в Следственный отдел УВД района «Алматы» или позвонить по телефонам 8(7172)71-67-49, сот. 8 775 923 33 12.

Фото: МИА "Казинформ"

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