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В МВД дали разъяснения касательно ответственности за выезд на встречную полосу движения

22 июля 2017, 12:37

Ранее возникали споры касательно пересечения двойной сплошной линии разметки.

КАП МВД дал разъяснения касательно ответственности за выезд на встречную полосу движения, передает Zakon.kz.

В связи с различным толкованием поправок, внесенных в часть 3 статью 596 Кодекса РК об административных правонарушениях (далее – КоАП) Комитет административной полиции МВД Республики Казахстан разъясняет следующее.

"В соответствии с Законом Республики Казахстан от 3 июля 2017 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам дорожного движения» ч. 3 ст. 596 КоАП изложена в новой редакции: «Выезд на сторону проезжей части дороги, предназначенную для встречного движения, в случаях, если это запрещено правилами дорожного движения, в том числе сопряженный с разворотом или поворотом, – влечет лишение права на управление транспортными средствами на срок один год»", - говорится в сообщении.

Ранее данная норма была изложена в следующей редакции: «Выезд на сторону проезжей части дороги, предназначенную для встречного движения, в случаях, если это запрещено правилами дорожного движения, –влечет лишение права на управление транспортными средствами на срок один год.»

Следует отметить, что в старой и новой редакциях ч. 3 ст. 596 КоАП имеется отсылочная норма на правила дорожного движения, при нарушений которых и образуется состав правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 596 КоАП.

Так согласно п. 9.2 ПДД четко определено, что выезд на сторону дороги, предназначенную для встречного движения на дорогах с двусторонним движением, имеющих четыре полосы или более, запрещается.

На таких дорогах в соответствии с Приложением 2 к ПДД транспортные потоки противоположных направлений разделяются разметкой 1.3 (двойная сплошная линия разметки).

Водители, совершившие выезд на встречную полосу, в том числе в целях совершения маневра поворота налево или разворота, на дорогах с двусторонним движением, имеющих четыре полосы или более, подлежали и подлежат ответственности по ч. 3 ст. 596 КоАП.

​При этом, изменения и дополнения в ч. 3 ст. 596 КоАП носят уточняющий характер. Так как, старая редакция ч. 3 ст. 596 КоАП на практике вызывала различное ее толкование среди участников дорожного движения.

В частности, возникали споры касательно пересечения двойной сплошной линии разметки, на вышеуказанных дорогах, с целью совершения маневра поворота или разворота без осуществления движения по встречной полосе напротив встречному потоку, что по мнению многих водителей не являлось нарушением, предусмотренным ч. 3 ст. 596 КоАП.

Что касается осуществления маневра разворота на перекрестке по малому радиусу, то указанные маневры не могут быть квалифицированы по ч. 3 ст. 596 КоАП, так как правила проезда перекрестков определяются другими разделами ПДД.

Фото: AVTOTUT.RU

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