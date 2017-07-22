В МВД дали разъяснения касательно ответственности за выезд на встречную полосу движения

КАП МВД дал разъяснения касательно ответственности за выезд на встречную полосу движения, передает Zakon.kz





В связи с различным толкованием поправок, внесенных в часть 3 статью 596 Кодекса РК об административных правонарушениях (далее – КоАП) Комитет административной полиции МВД Республики Казахстан разъясняет следующее.





"В соответствии с Законом Республики Казахстан от 3 июля 2017 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам дорожного движения» ч. 3 ст. 596 КоАП изложена в новой редакции: «Выезд на сторону проезжей части дороги, предназначенную для встречного движения, в случаях, если это запрещено правилами дорожного движения, в том числе сопряженный с разворотом или поворотом, – влечет лишение права на управление транспортными средствами на срок один год»", - говорится в сообщении.





Ранее данная норма была изложена в следующей редакции: «Выезд на сторону проезжей части дороги, предназначенную для встречного движения, в случаях, если это запрещено правилами дорожного движения, –влечет лишение права на управление транспортными средствами на срок один год.»





Следует отметить, что в старой и новой редакциях ч. 3 ст. 596 КоАП имеется отсылочная норма на правила дорожного движения, при нарушений которых и образуется состав правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 596 КоАП.





Так согласно п. 9.2 ПДД четко определено, что выезд на сторону дороги, предназначенную для встречного движения на дорогах с двусторонним движением, имеющих четыре полосы или более, запрещается.





На таких дорогах в соответствии с Приложением 2 к ПДД транспортные потоки противоположных направлений разделяются разметкой 1.3 (двойная сплошная линия разметки).





Водители, совершившие выезд на встречную полосу, в том числе в целях совершения маневра поворота налево или разворота, на дорогах с двусторонним движением, имеющих четыре полосы или более, подлежали и подлежат ответственности по ч. 3 ст. 596 КоАП.





​При этом, изменения и дополнения в ч. 3 ст. 596 КоАП носят уточняющий характер. Так как, старая редакция ч. 3 ст. 596 КоАП на практике вызывала различное ее толкование среди участников дорожного движения.





В частности, возникали споры касательно пересечения двойной сплошной линии разметки, на вышеуказанных дорогах, с целью совершения маневра поворота или разворота без осуществления движения по встречной полосе напротив встречному потоку, что по мнению многих водителей не являлось нарушением, предусмотренным ч. 3 ст. 596 КоАП.





Что касается осуществления маневра разворота на перекрестке по малому радиусу, то указанные маневры не могут быть квалифицированы по ч. 3 ст. 596 КоАП, так как правила проезда перекрестков определяются другими разделами ПДД.



