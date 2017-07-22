Эдриен Броуди пожертвует средства на благотворительность в Казахстане
22 июля 2017, 15:23
Американский актер стал почетным гостем XIII Международный кинофестиваля "Евразия".
Американский актер Эдриен Броуди заявил о своем желании оказать финансовую помощь благотворительной организации в Казахстане.
Обладатель премий "Оскар" и "Сезар" находится в столице Казахстана в качестве почетного гостя международного кинофестиваля "Евразия".
"Как некоторые из вас знают, я не только принадлежу миру кинематографа, но и искусства. Я влюблен глубоко в свободу создания, и я рисую с ранних лет. Для меня это больше, чем просто рисование картин. Этьо свобода творчества, автономия души и творчества. То, что я принадлежу к двум этим мирам, способствует тому, что у меня очень много возможности помогать филантропическим, благотворительным организациям. Сегодня я хотел бы сделать объявление о том, что хочу пожертвовать организации, занимающейся благотворительно в Казахстане", — сказал Эдриен Броуди.
Эдриен Броуди добавил, что позже свяжется с заинтересованными в его предложении руководителями организаций и обсудит проект. Почетный гость не уточнил о сумме пожертвования.
Американский актер и ранее не раз становился спонсором организаций по всему миру, занимающихся поддержкой людей с ВИЧ, детей, а также других уязвимых слоев населения.
В Астану американский актер приехал 21 июля, но уже успел посетить несколько культурных мероприятий, в числе которых — прослушивание 8-ой симфонии Малера в театре Астана Опера, а также экскурсия по выставке ЭКСПО.
Эдриен Броуди является обладателем заветной для большинства актеров мира кинонаграды "Оскар". Поставить на личную полку достижений золотую статуэтку Броуди удалось в 2003 году за мастерски сыгранную роль польско-еврейского музыканта в фильме "Пианист". Несмотря на то, что международная популярность к нему пришла после роли Владислава Шпильмана, актер радует телезрителей разнообразными амплуа. Среди избранной фильмографии актера и продюсера психологический триллер "Эксперимент" от режиссера Пола Шоуринга, творение Вуди Аллена "Полночь в Париже", "Отель Гранд Будапешт" Уэса Андерсона.
Источник: Sputnik Казахстан
Фото: Sputnik Казахстан
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