Эдриен Броуди пожертвует средства на благотворительность в Казахстане

Обладатель премий "Оскар" и "Сезар" находится в столице Казахстана в качестве почетного гостя международного кинофестиваля "Евразия".

Эдриен Броуди добавил, что позже свяжется с заинтересованными в его предложении руководителями организаций и обсудит проект. Почетный гость не уточнил о сумме пожертвования.

Американский актер и ранее не раз становился спонсором организаций по всему миру, занимающихся поддержкой людей с ВИЧ, детей, а также других уязвимых слоев населения.





В Астану американский актер приехал 21 июля, но уже успел посетить несколько культурных мероприятий, в числе которых — прослушивание 8-ой симфонии Малера в театре Астана Опера, а также экскурсия по выставке ЭКСПО.





Эдриен Броуди является обладателем заветной для большинства актеров мира кинонаграды "Оскар". Поставить на личную полку достижений золотую статуэтку Броуди удалось в 2003 году за мастерски сыгранную роль польско-еврейского музыканта в фильме "Пианист". Несмотря на то, что международная популярность к нему пришла после роли Владислава Шпильмана, актер радует телезрителей разнообразными амплуа. Среди избранной фильмографии актера и продюсера психологический триллер "Эксперимент" от режиссера Пола Шоуринга, творение Вуди Аллена "Полночь в Париже", "Отель Гранд Будапешт" Уэса Андерсона.









Фото: Sputnik Казахстан



