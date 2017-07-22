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Багдат Мусин опубликовал трогательное фото семьи

22 июля 2017, 20:47

Он также поблагодарил свою жену за четверых детей.

Председатель Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК Багдат Мусин опубликовал на своей странице в Facebook трогательное семейное фото, передает Zakon.kz.

"Вчера прошло 40-дней с момента рождения в нашей семье 4-го ребёнка. По казахской традиции до 40 дней ребёнок и мама должны окрепнуть и вступить в повседневную жизнь. Именно поэтому не поделился этой новостью сразу после рождения. Троих детей называли не мы, как заведено у казахов, первых называли родители, уважаемые люди, но 4-го решили назвать сами, и подобрали имя Әбдiкәрiм", - написал Мусин.

Он также поблагодарил свою жену за четверых детей.

"Спасибо Всевышнему за то счастье, которое он подарил нам, и конечно же спасибо моей супруге за 4-х звёздочек! Мы мужчины порой находясь в постоянной рабочей суете не замечаем того, что нас воистину делает счастливыми! Смотря в глаза своему четвёртому чаду, приходит понимание, что надо учиться находить баланс между работой и семьёй. Как сказал один близкий мой друг: "Разговаривай с детьми о Боге, чтобы всю оставшуюся жизнь не разговаривать с Богом о детях"", - добавил он.

Фото: Facebook.

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