Умер актер, сыгравший в фильме "Один дома"
22 июля 2017, 21:45
Горничные обнаружили Херда мертвым в гостинице, в отель вызвали полицию.
Американский актер Джон Херд, который сыграл отца Кевина Маккалистера в фильме "Один дома", скончался в Калифорнии, ему было 72 года. Об этом сообщает издание TMZ, передает РИА Новости.
Издание со ссылкой на источники в семье актера сообщает, что горничные обнаружили Херда мертвым в гостинице, в отель вызвали полицию. На настоящий момент причина смерти неизвестна.
По данным издания, в среду актер перенес легкую операцию на спине и находился в гостинице для восстановления.
Джон Херд наиболее известен по роли Питера Маккалистера в фильме "Один дома". Также он сыграл во многих других фильмах и сериалах, среди которых "Гладиатор", "Клан Сопрано", "Большой" и "Пробуждение".
Фото: AP Photo / Brian Kersey.
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