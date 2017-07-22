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Умер актер, сыгравший в фильме "Один дома"

22 июля 2017, 21:45

Горничные обнаружили Херда мертвым в гостинице, в отель вызвали полицию.

Американский актер Джон Херд, который сыграл отца Кевина Маккалистера в фильме "Один дома", скончался в Калифорнии, ему было 72 года. Об этом сообщает издание TMZ, передает РИА Новости.

​Издание со ссылкой на источники в семье актера сообщает, что горничные обнаружили Херда мертвым в гостинице, в отель вызвали полицию. На настоящий момент причина смерти неизвестна.

По данным издания, в среду актер перенес легкую операцию на спине и находился в гостинице для восстановления.

Джон Херд наиболее известен по роли Питера Маккалистера в фильме "Один дома". Также он сыграл во многих других фильмах и сериалах, среди которых "Гладиатор", "Клан Сопрано", "Большой" и "Пробуждение".

Фото: AP Photo / Brian Kersey.

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