Умер актер, сыгравший в фильме "Один дома"

Американский актер Джон Херд, который сыграл отца Кевина Маккалистера в фильме "Один дома", скончался в Калифорнии, ему было 72 года. Об этом сообщает издание TMZ, передает РИА Новости.





​Издание со ссылкой на источники в семье актера сообщает, что горничные обнаружили Херда мертвым в гостинице, в отель вызвали полицию. На настоящий момент причина смерти неизвестна.





По данным издания, в среду актер перенес легкую операцию на спине и находился в гостинице для восстановления.





Джон Херд наиболее известен по роли Питера Маккалистера в фильме "Один дома". Также он сыграл во многих других фильмах и сериалах, среди которых "Гладиатор", "Клан Сопрано", "Большой" и "Пробуждение".



