Выпавший град образовал сугробы в Петербурге
23 июля 2017, 07:33
По «сугробам» с трудом пробираются прохожие.
Выпавший град образовал сугробы в Петербурге, сообщает lenta.ru.
В некоторых районах Санкт-Петербурга прошел ливень и град. Об этом сообщают пользователи социальных сетей.
На опубликованном видео запечатлен плотный покров из градин, по «сугробам» с трудом пробираются прохожие.
Фото: скриншот
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