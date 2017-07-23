В США сорвался фестиваль, посвящённый игре Pokemon GO
23 июля 2017, 08:24
Организаторы уже пообещали вернуть участникам события деньги за билеты.
В Чикаго технический сбой привёл к отмене мероприятия, посвящённого годовщине игры Pokemon GO, сообщает RT.
Отмечается, что из-за неправильной работы системы игроки не смогли войти в приложение. Генеральный директор Niantic Джон Хэнке попытался успокоить толпу фанатов игры, но они его освистали, когда он вышел на сцену.
Организаторы уже пообещали вернуть участникам события деньги за билеты.
Ранее в японском городе Итиносеки продемонстрировали тематический поезд, посвящённый популярному герою игр и манги — покемону Пикачу.
Фото: Businessclass.md
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4869829-165d88ae1864dcea5105bdeb70aa5c65
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...