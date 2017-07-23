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В США сорвался фестиваль, посвящённый игре Pokemon GO

23 июля 2017, 08:24

Организаторы уже пообещали вернуть участникам события деньги за билеты.

В Чикаго технический сбой привёл к отмене мероприятия, посвящённого годовщине игры Pokemon GO, сообщает RT.

Отмечается, что из-за неправильной работы системы игроки не смогли войти в приложение. Генеральный директор Niantic Джон Хэнке попытался успокоить толпу фанатов игры, но они его освистали, когда он вышел на сцену.

Организаторы уже пообещали вернуть участникам события деньги за билеты.

Ранее в японском городе Итиносеки продемонстрировали тематический поезд, посвящённый популярному герою игр и манги — покемону Пикачу.

Фото: Businessclass.md

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