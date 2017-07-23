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Жители левобережья Астаны остались без воды

23 июля 2017, 11:10

На период устранения данного порыва будет организован подвоз воды.

Из-за аварии на водопроводе жители левобережья Астаны остались без воды, передает Zakon.kz.

Об этом сообщили на официальной странице аппарата акима Есильского района в Facebook.

«В воскресенье, 23 июля в 06:35 часов на пересечении улиц Сыганак и Сауран произошел порыв водопровода. В настоящий момент ГКП «Астана Су Арнасы» ведутся работы по перекрытию утечки в водопроводе и откачке воды, после чего станет известно, сколько жилых домов будет на ограничении подачи питьевой воды», - говорится в сообщении.

На период устранения данного порыва будет организован подвоз воды.

Фото: ЦДИ ПО

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