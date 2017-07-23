Казахстанский экипаж стал победителем ралли "Шелковый путь"
23 июля 2017, 12:25
Казахстанцы дебютировали на марафоне в категории Т2.
Единственный казахстанский экипаж под управлением Кирилла Черненкова и Алексея Муна в зачете внедорожников стал победителем ралли-марафона "Шелковый путь" в категории Т2 (автомобили с малым отличием от серийных моделей), сообщает Vesti.kz.
Казахстанские гонщики, выступающие за команду Aktau Motorsport, проехали данную гонку на автомобиле Nissan Patrol. Дебютанты смогли выиграть "Шелковый путь" с 205 часами штрафа, а в зачете всех внедорожников, где победу одержал Сириль Депре из команды "Пежо Спорт", показали 22-е время.
Таким образом, казахстанские гонщики второй год подряд выигрывают одну из самых престижных гонок мира в категории Т2. Напомним, что в 2016 году победителем "Шелкового пути" стали Денис Березовский и Игнат Фальков.
Стоит отметить, что Артур Ардавичус, выступающий за команду Astana Motorsports на автомобиле "Ивеко", завершил ралли-марафон на четвертом месте в зачете грузовиков, пропустив вперед только трех представителей "Камаз-Мастер".
Фото: Vesti.kz
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