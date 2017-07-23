Рефери спас жизнь футболисту во время матча

Главный арбитр Яэль Фалькон, обслуживавший матч четвертого дивизиона чемпионата Аргентины между «Сан-Мигелем» и «Дефенсорес Унидос», спас жизнь футболисту Исаису Олариаге. Об этом 22 июля сообщает Ole.





После столкновения с соперником Олариаге потерял сознание, у него запал язык. Рефери оказал пострадавшему первую помощь, а затем им занялись медики. Врачи отметили, что футболист выжил благодаря своевременному вмешательству Фалькона.





«Я увидел, что игрок в конвульсиях. Как правило, в таких случаях основной причиной смерти становится запавший язык. Я поставил его язык в безопасное положение, после чего позволил вмешаться врачам», — рассказал Фалькон.





Встреча завершилась вничью 0:0.











