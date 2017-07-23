25 самых ужасных аэропортов со всего мира

Боитесь летать? Психологи считают страх полетов одной из самых сложных психологических проблем: некоторые содрогаются даже от одной мысли о том, чтобы сесть в самолет и оторваться от земли. Порой этот страх становится для таких людей серьезной преградой к тому, чтобы свободно передвигаться по миру и увидеть множество чудесных дальних стран. Согласно некоторым исследованиям, страх полетов усугубляется, когда дело доходит до вопросов безопасности, в том числе в аэропорту. В этой подборке ужас зарождается задолго до посадки в самолет.





1. Международный аэропорт Веллингтон, Новая Зеландия.









Приземление в этом аэропорту может быть очень опасным, потому что здесь всего одна — да и то короткая — взлетно-посадочная полоса, которая к тому же заканчивается… в море. Несмотря на это, здесь очень живописно, так что этот аэропорт можно назвать не только одним из самых опасных, но и одним из самых красивых.





2. Аэропорт Агатти, Лакшадвип, Индия.









Этот аэропорт со всех сторон окружен Индийским океаном, из-за чего, естественно, возникает вопрос: что произойдет, если во время посадки что-то пойдет не так или пилоту просто не хватит места для торможения? Аэродром длиной в 1219 м настолько маленький, что похож на фрагмент более крупной взлетно-посадочной полосы, часть которой как будто ушла под море. Из-за опасностей, которые несут в себе короткие полосы, не раз предлагалось растянуть ее, но пока что полеты продолжаются в нормальном режиме, т.к. это единственный аэропорт Лакшадвипа — индийской территории, состоящей из 36 роскошных экзотических островов.





3. Международный аэропорт Саванна / Хилтон Хед, США.









Конечно, это не такой «опасный» аэропорт (по сравнению с другими в данном списке), но в нем есть кое-что необычное. Если вы когда-нибудь будете проезжать на такси вдоль взлетно-посадочной полосы 10 в этом аэропорту, вы сможете увидеть кое-что жуткое. Дело в том, что на полосе 10 выгравирована пара… могил. Они принадлежат бывшим владельцам земли, на которой сейчас находится аэропорт — их последним желанием было, чтобы их похоронили здесь.





4. Аэропорт Нарсарсуак, Гренландия.









Приземление в этом красивом благодаря окружающей природе аэропорту и одном из самых удаленных на планете может быть либо потрясающим, либо самым страшным опытом — в любом случае, незабываемым. А вот для пилотов это, без сомнения, сущий кошмар, т.к. для того, чтобы приземлиться здесь, нужно лететь вдоль фьорда в постоянном страхе попасть в турбулентность, которая бывает даже в казалось бы безветренные дни.





5. Международный аэропорт Кансай, Япония.









Размеры искусственного острова Кансай составляют 4 км в длину и 2,5 км в ширину — говорят, он даже виден из космоса. С инженерной точки зрения местный аэропорт — один из самых внушительных в мире, но, к сожалению, частые землетрясения, мощные циклоны и нестабильное морское дно делают этот шедевр инженерии одним из самых опасных аэропортов в мире.





6. Международный аэропорт Донмыанг, Таиланд.









Это «обманчивый» аэропорт, в котором с первого взгляда нет ничего необычного. Однако, если присмотреться, вы заметите довольно странную вещь: прямо в центре двух взлетно-посадочных полос кто-то умудрился втиснуть… гольф-поле на 18 лунок. Это делает данный аэропорт не только одним из самых опасных, но и одним из самых странных.





7. Аэропорт Паро, Бутан.









Тот факт, что лишь 8 пилотов во всем мире достаточно квалифицированны, чтобы приземляться здесь, уже должен сказать вам о многом. Но если этого мало, вам наверняка также будет интересен тот факт, что аэропорт Паро находится в 2,4 км над уровнем моря и окружен острыми вершинами-пятитысячниками, а взлетно-посадочная полоса — всего 1980 м длиной. И наконец, ходят слухи, что пассажиры, отважившиеся приземляться в этом крошечном аэропорту в Гималаях, обычно закидываются успокоительными таблетками, чтобы привести в порядок нервишки.





8. Аэропорт Кайтак, Гонконг.









Многие пилоты считали это место самым страшным аэропортом, и именно поэтому его и закрыли в 1998 году. Сильные боковые ветра и окружающие горы лишь добавляли сложностей во время приземления, и одно время это место было самым непопулярным для местных жителей. Не зря ведь этот аэропорт зовут «отцом всех самых страшных аэропортов».





9. Международный аэропорт Барра, Шотландия.









Это поистине уникальный аэропорт на планете, ведь там вместо взлетно-посадочной полосы используется… пляж. Да-да, вы все правильно прочитали: на пляже установлено три ВПП в форме треугольника, а отмечены они деревянными шестами на концах.





10. Аэропорт Конгоньяс, Бразилия.









Самое опасное и в то же время странное в этом аэропорту — тот факт, что он находится всего в 8 км от центра города. Если вы часто путешествуете, то должны знать, что самые густонаселенные и крупные города в мире обычно строят свои аэропорты на окраине или даже в нескольких километрах от границ города по причинам безопасности, но, видимо, жители Сан-Паулу про такое не слыхали. В результате каждое приземление самолета в этом аэропорту становится настоящим испытанием в плане безопасности.





11. Аэропорт Гисборн, Новая Зеландия.









Может, это прозвучит как преувеличение, но это, наверное, один из самых безумных аэропортов в мире. Почему? Да потому что прямо поперек главной взлетно-посадочной полосы проходит железная дорога. Да-да — настоящая железная дорога! Диспетчеры должны координировать взлеты и приземления с прибытием поездов. И даже несмотря на то, что недавно дорога закрылась после повреждений в результате урагана, аэропорт все еще работает, хотя и осуществляет только грузовые рейсы с 2001 года.





12. Аэропорт имени Тэнцинга и Хилари, Непал.









В 2010 году канал History Channel назвал этот аэропорт самым опасным в мире. Он находится на высоте 2900 метров, а его взлетно-посадочная полоса обрамлена высокой горой с одной стороны и глубочайшей пропастью с другой. Идеальные условия для приземления, правда?





13. Международный аэропорт Лос-Анджелеса, США.









Лос-Анджелесский аэропорт не раз называли самым опасным в США. В нем проходит «интенсивная программа обучения» для пилотов, диспетчеров и операторов транспортных средств по вопросам ситуативных опасностей и другим аспектам безопасности на взлетно-посадочной полосе.





14. Аэропорт Куршевель, Франция.









Это один из самых опасных аэропортов в мире, несмотря на то что он обслуживает богачей, прилетевших покататься на лыжах во Французских Альпах. Чтобы добраться до одноименного курорта, нужно сначала пережить захватывающее дух приземление в аэропорту. Взлетно-посадочная полоса всего 518 м в длину, но самый лучший «сюрприз» — это холм где-то на середине полосы.





15. Международный аэропорт Олд Марискал Сукре, Эквадор.









Это был настоящий кошмар даже для самых опытных пилотов. Для начала, аэропорт находился на большой высоте, в самом сердце густонаселенной столицы Эквадора, что сильно повышало фактор риска. Более того, горная местность, активные вулканы и долина, которую постоянно затягивало туманом, лишь усложняли приземления и взлеты в этом аэропорту. Но это еще не все: взлетно-посадочная полоса была неровной, на ней было много кочек. К счастью, аэропорт наконец закрыли в прошлом году и отстроили новый.





16. Международный аэропорт Тонкотин, Гондурас.









В списке самых опасных аэропортов мира канала History Channel этот занял второе место, причем не без причины. Его ВПП находится в долине, окруженной горами, причем «вход» и «выход» для самолетов находится в одном месте, что, конечно же, повышает риск возникновения трагедии. Как это ни удивительно, несмотря на это, даже Boeing 757 каждый день приземляются в этом аэропорту и вылетают из него.





17. Аэропорт Гибралтара.









С первого взгляда может показаться, что аэропорт вполне обычный, но стоит присмотреться, и вы поймете, что это не так. Несомненно, самым исключительным фактом является то, что главная ВПП проходит через главную улицу города. Да-да. То есть каждый раз, когда должен приземлиться самолет, автомобили должны остановиться и пропустить поезд… то есть мы хотели сказать самолет, конечно же.





18. Аэропорт Мадейры, Португалия.









Этот небольшой международный аэропорт на прекрасном острове Мадейра имеет очень короткую ВПП. И это при том, что в 2003 году ее длину увеличили вдвое. Кроме того, океан окружает ее с одной стороны, а горы — с другой. Аэропорт считается одним из самых опасных в мире.





19. Аэропорт принцессы Юлианы, остров святого Мартина.









Чтобы приземлиться в этом одном из самых оживленных аэропортов Карибского бассейна, пилоты пролетают над пляжем, пересекают забор, пролетают над дорогой, а потом наконец приземляются.





20. Ледяной аэропорт, Антарктида.









Это одна из трех главных ВПП, используемых для доставки провизии и исследователей на станцию Мак-Мердо в Антарктиде. Она разработана с расчетом даже на Boeing 757 и тяжелые грузовые самолеты. На данный момент главными опасностями аэропорта являются погодные условия, а не расположение самого аэропорта.





21. Международный аэропорт Король Фахд, Саудовская Аравия.









Это крупнейший аэропорт в мире в плане площади суши — он тянется на 300 кв. миль пустыни. Здешний аэропорт настолько огромен, что — хотите верьте, хотите нет — сами пилоты порой затрудняются сказать, где он начинается, а где заканчивается, т.к. с большого расстояния он сливается с окружающей его пустыней.





22. Международный аэропорт Кливленда Хопкис, США.









В техническом плане с месторасположением или планом этого аэропорта нет ничего плохого, но здесь работает самый безответственный персонал в мире. Однажды ночного авиадиспетчера обвинили в том, что он смотрел фильм, вместо того чтобы направлять самолеты. А в другой раз администраторы жаловались, что диспетчеры ночной смены спят в перерывах или играют в электронные игры, если график рейсов не слишком плотный.





23. Аэропорт Гастаф III, Сент-Бартелеми.









Этот аэропорт имеет невероятно короткую ВПП, которая обычно обслуживает мелкие самолеты вместимостью не более 20 пассажиров. Находится полоса у основания склона, который заканчивается на пляже. Кроме того, самолеты представляют опасность уже на подлете из-за холмистой местности, а взлет вообще происходит практически над головами у отдыхающих на пляже.





24. Аэропорт Бамда, Тибет.









Тибет находится в самых высоких горах мира — Гималаях, так что неудивительно, что аэропорт Бамда — один из самых высоко расположенных в мире, он находится на высоте более 4000 метров. Самое интересное, что длина ВПП — почти 5 км, т.е. это самая длинная взлетно-посадочная полоса в мире. Низкое содержание кислорода на таких высотах может вызвать дискомфорт у новичков этой местности, а также снижает производительность двигателей самолета, из-за чего посадка здесь — настоящее испытание.





25. Аэропорт на острове Саба.









Путь до этого прекрасного Карибского острова может стать для вас сущим кошмаром, т.к. аэропорт представляет собой одну взлетно-посадочную полосу длиной в 396 м. Окруженная высокими утесами, эта коротенькая полоса (которая, наверное, стала бы отличным местом для проведения соревнований по скейтбордингу) почти обрывается в океане. Понятно, что крупные самолеты попросту не смогут приземлиться здесь, однако это непросто даже для кукурузников.