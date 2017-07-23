Футболисты Сальвадора покусали игроков сборной США
23 июля 2017, 18:42
За неспортивное поведение игроки сборной будут дисквалифицированы на несколько следующих игр.
Игроки футбольной сборной Сальвадора покусали футболистов американской команды в четвертьфинале Золотого кубка КОНКАКАФ, сообщает Утро.ру со ссылкой на ESPN.
Полузащитник Сальвадора Хенри Ромеро укусил нападающего сборной США Джози Алтидора. За это Ромеро дисквалифицировали на следующие шесть матчей. Его товарищ по команде полузащитник Дарвин Серен, покусавший защитника Омара Гонсалеса, пропустит три игры.
Сам матч завершился со счётом 2:0 в пользу США
Фото: Reuters/Credit: Bill Streicher-USA TODAY Sports.
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