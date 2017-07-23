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В Акмолинской области нашли блуждавшего в поле мужчину

23 июля 2017, 19:21

С начала года акмолинскими полицейскими установлено местонахождение 58 без вести пропавших лиц, в том числе 5 несовершеннолетних.

Акмолинские полицейские вернули домой пропавшего жителя села Жалтыр Астраханского района. Мужчина в течение пяти дней числился без вести пропавшим, передает Zakon.kz.

Как проинформировали в пресс-службе ДВД области, сообщение о пропаже поступило в дежурную часть Астраханского РОВД 19 июля. По словам женщины, ее 67- летний супруг Пензиев Евгений, 17 июля ушел на рыбалку и до настоящего времени не вернулся домой.

В течение двух дней, родные занимались поисками самостоятельно, а затем обратились в полицию.

На его поиск был ориентирован личный состав Астраханского РОВД, односельчане и родные. Ориентировки с приметами Пензиева были направлены во все территориальные подразделения ДВД Акмолинской области и ДВД Астаны.

Полицейские опросили всех сельчан, тех, кто мог видеть Евгения Петровича в день исчезновения. В течение суток стражи порядка и приданные силы вели усиленные поиски, была прочесана огромная территория, опрошены таксисты, работники и водители железнодорожной и автостанции.

"20 июля пропавшего Пензиева Евгения Петровича полицейские нашли в поле, оказалось что мужчина заблудился и в течение нескольких дней блуждал, не мог найти дорогу. Своевременная помощь стражей порядка помогла избежать трагических последствий.
В настоящее время мужчина находится дома с родными", - говорится в сообщении ДВД.

Всего с начала года акмолинскими полицейскими установлено местонахождение 58 без вести пропавших лиц, в том числе 5 несовершеннолетних.

Фото: dailynews.kz.

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