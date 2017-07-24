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Оштрафованной за продажу лимонада пятилетней девочке сделали десятки предложений о работе

24 июля 2017, 01:28

Различные фестивали, рынки и торговые точки предложили девочке установить на их территории свою лавочку с лимонадом.

Пятилетней девочке, оштрафованной полицейскими за продажу самодельного лимонада на востоке Лондона, приходит множество приглашений на работу, пишет Life со ссылкой на The Telegraph.

Пятилетняя жительница Лондона получила штраф в 195 долларов (или 150 фунтов) за продажу лимонада около своего дома без лицензии. После того как случай получил большое распространение в западных СМИ, девочку поддержали десятки людей во всём мире, а многие даже предложили работу. Одним из потенциальных работодателей выступил знаменитый городской рынок Лондона.

- Десятки фестивалей, рынков и торговых точек предложили нам возможность поставить там свою лимонадную стойку, — написал отец девочки Андрэ Спайсер в Twitter.

Фото: Getty Images.

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