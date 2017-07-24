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В Москве возник стихийный мемориал в память о фронтмене Linkin Park

24 июля 2017, 06:51

Около здания посольства стоят несколько десятков поклонников солиста Linkin Park.

Стихийный мемориал в память о погибшем фронтмене американской группы Linkin Park Честере Беннингтоне возник у здания посольства США в Москве, передает корреспондент РИА Новости.



Около информационного щита американской дипмиссии прикреплены несколько больших фотографий музыканта и воздушный шар в виде сердца, горят свечи, лежат листки со стихами из песен Беннингтона, цветы и игрушки, которые третий день подряд продолжают приносить москвичи.

Несмотря на поздний час воскресенья, около здания посольства стоят несколько десятков поклонников солиста Linkin Park. В основном это молодые люди, некоторые из них плачут, кто-то читает стихи.

"When my time comes
Forget the wrong that I've done
Help me leave behind some
Reasons to be missed
And don't resent me
And when you're feeling empty
Keep me in your memory
Leave out all the rest
Leave out all the rest", — напечатан на одном из листков отрывок из песни "Когда мое время придет".

Беннингтон (41 год) был обнаружен мертвым в своем доме в Палос-Вердес-Эстейтс в Калифорнии. Музыкант был дома один, его семья уехала из города. Коронер подтвердил, что причиной смерти Беннингтона стало самоубийство.

Фото: Fotolia / Jozsitoeroe


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