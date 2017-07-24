В Москве возник стихийный мемориал в память о фронтмене Linkin Park

Около информационного щита американской дипмиссии прикреплены несколько больших фотографий музыканта и воздушный шар в виде сердца, горят свечи, лежат листки со стихами из песен Беннингтона, цветы и игрушки, которые третий день подряд продолжают приносить москвичи.



