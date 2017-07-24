В Алматы посетитель зоопарка кидал во льва камни, чтобы разбудить его
24 июля 2017, 08:23
Свидетелями инцидента стали другие посетители, которые и сняли это на видео.
В Сети появилось видео, негуманного отношения к животным в зоопарке Алматы, передает Zakon.kz.
Мужчина вместе со своей семьей кидали камни, чтобы разбудить отдыхающего льва. Свидетелями инцидента стали другие посетители, которые и сняли это на видео.
Ролик был размещен в паблике zhest_kz в Instagram.
"Жена заботливо ищет камешки мужу, чтобы тот разбудил отдыхающего льва. Что, зря за входной заплатили что ли? Почему звери ещё не танцуют макарену перед посетителями?" – написала автор видеоролика.
Молодые люди прекратили атаковать льва, лишь когда заметили, что их снимают.
Фото: LuxFon.com
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