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От астанчан ждут предложений по дорогам к школам и детсадам

24 июля 2017, 08:42

В районе "Сарыарка" находятся 33 общеобразовательных школы и 34 детских сада.

В Астане начались подготовительные работы по ремонту дорог и тротуаров около школ и детских садов, передает Zakon.kz.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил аким района «Сарыарка» Астаны Арман Турлубек. В районе находятся 33 общеобразовательных школы и 34 детских сада.




«Уважаемые жители! Благодаря вашим советам и предложениям нам удалось эффективно и рационально решить многие актуальные проблемы нашего района. Просим вас и здесь принять активное участие и внести свои предложения по совершенствованию систем подъездных путей к общеобразовательным школам и детским садам района», - написал Арман Турлубек.

Фото: соцсети

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