От астанчан ждут предложений по дорогам к школам и детсадам
24 июля 2017, 08:42
В районе "Сарыарка" находятся 33 общеобразовательных школы и 34 детских сада.
В Астане начались подготовительные работы по ремонту дорог и тротуаров около школ и детских садов, передает Zakon.kz.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил аким района «Сарыарка» Астаны Арман Турлубек. В районе находятся 33 общеобразовательных школы и 34 детских сада.
«Уважаемые жители! Благодаря вашим советам и предложениям нам удалось эффективно и рационально решить многие актуальные проблемы нашего района. Просим вас и здесь принять активное участие и внести свои предложения по совершенствованию систем подъездных путей к общеобразовательным школам и детским садам района», - написал Арман Турлубек.
Фото: соцсети
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