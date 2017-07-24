Бодибилдер без ног и руки стал звездой "Instagram" благодаря чувству юмора , сообщает , сообщает Life.ru





Кадры, на которых 21-летний бодибилдер со страшными врождёнными дефектами — отсутствием ног и одной руки — поднимает в спортзале огромную автомобильную покрышку весом 70 килограммов, стали очень популярны.





Этот подвиг впечатляет сам по себе, а учитывая физиологические особенности парня, он входит в разряд невероятных.





У Ника Сантонастассо редкое врождённое заболевание — синдромом Ханхарта. Оно влияет на рост конечностей, и выживаемость детей с таким отклонением составляет всего 30%. Однако эти особенности не помешали Нику заниматься спортом, даже больше — стать бодибилдером.









Ник утверждает, что он — один из 12 человек, родившихся с таким заболеванием, причём восемь из них уже мертвы. Он давно привлекает внимание общественности, возможно, кто-то помнит жестокие пранки в стиле "Ходячих мертвецов", фанатом которых он является. Как-то он даже до смерти напугал Нормана Ридуса, исполняющего в сериале главную роль.









Сейчас неунывающий парень нашёл отдушину в бодибилдинге, об этом можно судить по его "инстаграму", куда он выкладывает фото и видео из спортзала. Он говорит, что уже попробовал себя на поприще розыгрышей, но сейчас планирует сделать что-нибудь действительно полезное. Он хочет стать фитнес-моделью, а также проводить мотивирующие тренинги.









Больше всего поражает то, как Ник относится к своим недостаткам: он не жалеет себя, не плачется, а получает кайф от себя и от своей жизни. Над отсутствием трёх из четырёх конечностей он открыто и по-доброму смеётся, выкладывая шуточные вайны и фотографии из спортзала, под которыми он пишет, что сегодня "день ног" придётся пропустить.



