В Казахстане на 4% увеличились объемы загрязнения окружающей среды

При этом государство увеличило предельно-допустимые нормы почти на 14%.

После 3 лет сокращения объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в РК вновь увеличился. В 2016 году общий объем выбросов составил 2,3 млн тонн. Это на 4,2% больше уровня 2015 года



Данный рост практически нивелировал старания государства и бизнеса по снижению уровня загрязнения окружающей среды, достигнутого за предыдущие 3 года.

Напомним, что с 2013 по 2015 годы объем вредных выбросов в атмосферу сократился на 8,6%.













Примечательно, что рост объемов выбросов загрязняющих веществ в прошлом году наблюдался при одновременном повышении предельно-допустимых норм загрязнения.

На 2016 год государство установило лимит выбросов загрязняющих веществ на уровне 4,7 млн тонн. Предельные нормы загрязнения увеличились сразу на 13,6% по сравнению с уровнем на 2015 год. Таким образом, организации, загрязняющие окружающую среду в РК, выработали всего 48,8% нормативов против 53,2% в 2015 году.













Наиболее существенно увеличились темпы загрязнения атмосферы в Атырауской области - за 2016 год объем выбросов вырос на 56,4 тыс. тонн, или на 50,9%. Всего на регион приходится 7,4% всех вредных выбросов по РК.

С другой стороны, наибольшего прогресса по сокращению объемов выбросов за минувший год добились в Павлодарской области - минус 10,1 тыс. тонн, или 1,8%. В результате на регион приходится 23,9% всех вредных выбросов в РК против 25,4% в 2015 году.

Самая тяжелая ситуация с состоянием окружающей среды среди регионов РК в Карагандинской области - в 2016 году здесь в атмосферу было выброшено порядка 593 тыс. тонн загрязняющих веществ, или 26,1% всего объема по Казахстану. Однако, за 2016 год объем выбросов несколько сократился - на 3,3 тыс. тонн, или на 0,6%.











