Казахстан отказался покупать электричество у Кыргызстана

Переговоры Кыргызстана с Казахстаном о поставках электроэнергии не увенчались успехом, сообщает Knews.kg.

К положительному результату принесли длительные переговоры с Узбекистаном, которому с 16 июня начат экспорт электричества. Об этом говорится в информации ОАО «Электрические станции» Кыргызстана.

Компания отмечает, что в этом году прогнозировался избыток воды в Токтогульском водохранилище. Со стороны ОАО «Электрические станции» начаты переговоры с потенциальными покупателями Казахстана и Узбекистана по поставкам электроэнергии. В итоге, удалось договориться с узбекской стороной. С 16 июня начата поставка электроэнергии в Узбекистан по 2 цента.

Но этого объема экспорта электроэнергии недостаточно, чтобы избежать переполнения Токтогульского водохранилища, отмечают «Электрические станции». Приток воды к водохранилищу за II квартал 2017 года составил 8 млрд кубометров при норме 4,98 млрд, что на 62% больше среднемноголетнего притока воды.

По данным Нацэнергохолдинга, вопрос экспорта электричества для рационального использования водных ресурсов прорабатывался с февраля этого года. В случае переполнения, как отмечают в холдинге, придется производить технические попуски воды с плотины Токтогульской ГЭС.