Утренняя сессия KASE: USDKZT_TOD = 326,34 (+1,36), CNYKZT_TOD = 48,3100 (+0,2467)

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась утренняя торговая сессия по доллару США с расчетами Т+0 и Т+1 в тенге (USDKZT_TOD и USDKZT_TOM), евро с расчетами T+0 в тенге (EURKZT_TOD) и в долларах США (EURUSD_TOD), китайскому юаню с расчетами T+0 в тенге (CNYKZT_TOD). Для указанных инструментов данная сессия является основной. В торгах приняли участие 22 члена валютного рынка KASE. Средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+0 в тенге составил 326,34 тенге за доллар (+1,36 тенге), объем торгов - 59 800 тыс. USD (-59 000 тыс. USD). По доллару США с расчетами T+1 в тенге сделок заключено не было. На момент закрытия сессии котировки отсутствовали. По евро с расчетами T+0 в тенге и в долларах США сделок заключено не было. На момент закрытия котировки отсутствовали. Средневзвешенный курс китайского юаня с расчетами T+0 в тенге составил 48,3100 тенге за юань (+0,2467 тенге), объем торгов - 200 тыс. юаней (-100 тыс. юаней). Все тренды в данном сообщении указаны относительно последнего значения соответствующего инструмента предыдущего рабочего дня. Если на предыдущей утренней сессии сделок по инструменту заключено не было или торги им не проводились, тренд не указывается.