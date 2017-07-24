Число жертв теракта в Кабуле выросло до 24
24 июля 2017, 11:36
Число раненых увеличилось, до 42 человек.
Число погибших в результате взрыва в западной части столицы Афганистана выросло до 24 человек, сообщает Lenta.ru со ссылкой на телеканал Tolo News.
د کابل چاودنه: د وژل شویو کسانو شمېر ۲۴ تنو او د ټپیانو ۴۲ تنو ته لوړ شوی pic.twitter.com/aI4k90rseX— TOLOnews (@TOLOnews) 24 июля 2017 г.
Взрыв прогремел в 06.45 по местному времени неподалеку от частного университета и дома заместителя главы правительства Афганистана Мохаммада Мохакика (Mohammad Mohaqiq) в районе, заселенном преимущественно шиитами.
Число раненых также увеличилось, до 42 человек.
Сообщалось, что бомбу привел в действие террорист-смертник, однако пока данная информация не подтверждается.
31 мая мощный взрыв прогремел в Кабуле неподалеку от президентского дворца и зданий посольств. По предварительным данным, бомба была заложена в автоцистерну для перевозки воды. В результате погибли 150 человек, еще более 400 получили ранения.
Фото: Abdul Khaliq / AP Photo
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4869912-ef72943c0558f68c2a12777258e68e43
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...