Проект Закона направлен на решение трех основных моментов: ГЧП, налогообложение с/х и ставка пени по платежам

21 июля т.г. состоялось очередное заседание Межведомственной комиссии по вопросам законопроектной деятельности, передает пресс-служба Министерства Национальной экономики РК. Участники МВК рассмотрели концепцию законопроекта «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам налогообложения и государственно-частного партнерства».

Первый вице-министр национальной экономики Руслан Даленов в своем выступлении отметил, что проект Закона направлен на решение трех основных моментов: ГЧП, налогообложение сельского хозяйства и ставка пени по платежам.

Первый блок предусматривает упрощение государственно-частного партнерства. Вносимые изменения позволят избавить представителей бизнес-сообщества и государственных органов от разработки громоздких пакетов документации по проектам ГЧП и прохождения многочисленных экспертиз и согласований.

Второй блок поправок касается совершенствования налогообложения сельхозтоваропроизводителей.

«Предлагаемые изменения налогового законодательства положительно повлияют на приток инвестиций в сельское хозяйство, позволят исключить право самостоятельного принятия решений работниками налоговых органов по вопросу определения аффилированности исходя из личного мнения, а также позволят сдержать рост налоговой нагрузки на крестьянские (фермерские) хозяйства», - сообщил Даленов.

Третий блок поправок направлен на недопущение увеличения расходов налогоплательщиков по уплате пени за своевременно неуплаченные платежи. Сегодня ставка пени равна 2.5% ставки рефинансирования. До 1 апреля ставка рефинансирования была 5.5%. Пеня составляла 14%, сегодня ставка рефинансирования приравнена к базовой. Ставка пени выросла до 27%. Поправками ставки пени снижаются до прежнего значения», - сказал Руслан Даленов.