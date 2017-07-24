За один месяц из водоемов Астаны убрано 63 тонны мусора

«В этом году мы впервые занялись очищением рек, протекающих по территории Астаны. И только за один месяц из рек Есиль, Акбулак и Сарыбулак убрали 63 тонны мусора. Половина мусора – это водоросли, половина – пластиковые бутылки и пакеты, окурки и другие бытовые отходы», – сообщил руководитель ГП «Есиль-Астана» Канат Алин, передает передает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт акимата столицы.





Наиболее загрязненной оказалась речка Сарыбулак. И самый загрязненный участок – от улицы Н. Тлендиева до железной дороги.





«Длина Сарыбулака составляет 16 километров. От Есиля и до улицы Тлендиева берега облагорожены и ограждены. В перспективе планируется облагородить берега всех рек, протекающих по Астане», – отметил К. Алин.





В настоящее время очисткой рек занимаются около пятидесяти человек. Водоемы очищаются вручную.





«Со дня города Есиль очищен от двух тонн мусора. В этой связи просим горожан уважать труд наших работников и не бросать мусор в водоемы», – резюмировал Алин.





Чем засоряют реки жители Астаны?





Каждый день на очистку рек от тины и бытового мусора выходят до пятидесяти рабочих ГККП «Есiл-Астана». Убирают ее сетями и граблями. Заводские инструменты быстро приходят в негодность. Поэтому приходится пользоваться самодельными граблями с шурупами. Рабочие делают их из подручных материалов и уверяют, что такое приспособление собирает тину эффективнее. При этом вес самодельных граблей около семи килограммов. Ее закидывают в очаг тины и потом вытягивают.









Процесс очистки поверхности рек очень тяжелый и трудоемкий. Бывает, что, собрав тину с одного участка, через несколько дней приходится возвращаться. Жаркие дни стимулируют активное цветение водорослей, и бывает так, что на участке, где тину собрали, через несколько дней она появляется вновь. В некоторых местах ручья Сарыбулак тина покрывает всю поверхность водной глади.









Еще во время уборки русел и поверхности рек используются камышекосилки, земснаряд, буксир-толкач, баржи для транспортировки мусора.





Июльский «улов» с трех столичных рек – около 63-х тонн мусора. Из них половина – это тина, растительность, скошенная со склонов. Другая половина – твердые бытовые отходы: пакеты, пластиковые бутылки, окурки от сигарет. В некоторых местах ручья Сарыбулак находки шокируют рабочих. Здесь доставали автомобильные покрышки, коляски и даже кровати.









Из трех городских рек здесь наблюдается наиболее худшая ситуация. Длина ручья Сарыбулак около 16 км, а глубина от 20 см до 1,5 метров. Соответственно, течение в ручье медленное. Основная часть реки выглядит благоустроенно: на тротуарах уложена брусчатка, облицованы склоны реки. Но отрезок ручья от района железнодорожного вокзала до улицы Н. Тлендиева зачастую вызывает нарекания жителей.





Особенно много работы прибавляется в праздники. Во время последних праздничных дней со склонов набережной реки Есиль рабочие собрали почти две тонны бытового мусора.





Бота Машакова