Как алматинцы теперь смогут миновать заторы на пересечении пр.Раимбека и пр.Суюнбая

Новая схема организации дорожного движения вводится на пр.Раимбека от пр.Суюнбая с 1 августа.

В Алматы с целью упорядочения дорожного движения на транспортном узле на пр.Раимбека от пр.Суюнбая до пересечения с ул.Пушкина , где из-за большого скопления транспорта, осуществляющего посадку и высадку пассажиров часто в два ряда, образуются заторы, особенно в часы «пик», сопровождаемые многочисленными нарушениями ПДД с 1 августа текущего года на данном участке вводится новая схема организации дорожного движения, сообщает , где из-за большого скопления транспорта, осуществляющего посадку и высадку пассажиров часто в два ряда, образуются заторы, особенно в часы «пик», сопровождаемые многочисленными нарушениями ПДДсообщает Zakon.kz





По данным управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы, переводится движение транспорта по пр. Райымбека в восточном направлении со светофорного объекта в тоннельную часть транспортной развязки.





Также закрывается сквозное движение всех видов транспорта, кроме «общественного» по южной стороне пр. Райымбека в восточном направлении на участке от ул. Пушкина до пересечения с ул. Есенова.





Кроме того, разгружается светофорный объект за счет изменения схемы движения транспорта через перекресток с запрещением «левых поворотов» с пр.Суюнбая на пр.Райымбека и с пр.Райымбека на пр.Суюнбая.







