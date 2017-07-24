11 секретных мест со всего мира, куда вас никогда не пустят

Секретная база мормонов, Юта, США

На глубине около 200 м под Гранитной горой располагается хранилище, которое построили мормоны. По слухам, там сокрыты реликвии, которыми они очень дорожат. Попасть в это место могут только высшие члены церкви. Местонахождение этой базы делает ее устойчивой даже к ядерному взрыву.





Всемирное семенохранилище, Свальбард, Норвегия













В 2008 году на острове Шпицберген было открыто всемирное хранилище семян. В нем находится 250 млн образцов семян со всей планеты. Оно создано для того, чтобы люди могли восстановить утраченное в случае продовольственного кризиса, а также по многим другим причинам. На острове нет тектонической активности, к тому же он расположен на высоте 130 м над уровнем моря, что делает его идеальным местом для хранения семян.

Остров Ниихау, Гавайи, США









Все привыкли считать, что Гавайские острова — это курортная зона. Но на этот маленький остров Гавайского архипелага въезд запрещен. В 1863 году Ниихау был продан семье плантаторов, доступ на него закрыли в 1915 году. Попасть на остров невозможно и сегодня. Периметр Ниихау находится под наблюдением береговой охраны, чтобы не допустить высадки незваных гостей.

Дата-центр HavenCo, Силенд





Дата-центр был открыт в 2000 году в княжестве Силенд. Компания HavenCo рассчитывала на то, что, находясь на такой территории, она сумеет обойти ограничения законодательства Британии. В 2008 году дата-центр был закрыт, однако в 2013 году его деятельность возобновилась.

Бункер «Пионен», Стокгольм, Швеция





Дата-центры провайдера Bahnhof расположены в пещере на глубине 30 м. Этот бункер был построен в 1943 году для защиты от ядерного удара. Внутри строения есть живые растения, которые зеленеют под лучами ламп дневного света. Также там расположены множество искусственных водопадов и аквариум емкостью 2 600 л. Таким образом компания создала внутри пещеры благоприятную обстановку для сотрудников бункер-офисов.

Тюрьма ADX Florence, Колорадо, США





Неофициальное название этой тюрьмы — «Горный Алькатрас». И окрестили ее таким именем неспроста. Камеры заключенных — это один сплошной камень, даже спальные места и раковины отлиты из бетона. Внутри расположено множество лазерных ловушек, а стальные двери контролируются по сети. Все охранники этой тюрьмы уполномочены стрелять на поражение, если у них возникло подозрение на побег.

База ВВС Менвит-Хилл, Йоркшир, Великобритания





В 1954 году это место было построено для перехвата сигналов во время холодной войны. Что происходит на базе сейчас, неизвестно, но она до сих пор является крупнейшим центром электронного сбора разведданных во всем мире.

База отдыха «Зеленый шиповник», Вирджиния, США





Казалось бы, как база отдыха может оказаться в подобном списке? Все дело в том, что это место является практически самым охраняемым курортом в мире, доступным лишь для сотрудников правительства США. На этой базе отдыха располагается спасательный бункер на случай ядерной войны.

Секретные архивы Ватикана





Считается, что это самая закрытая библиотека в мире. С VIII века в архивах хранятся все документы римских пап. Чтобы попасть в эти архивы, нужно пройти весьма продолжительный процесс получения доступа. Помимо этого, такое разрешение может получить только научный работник.

Парковка Bold Lane, Дербишир, Великобритания





Эта парковка — одно из самых безопасных мест на земле. Водителям выдаются специальные штрихкод-билеты, которые синхронизированы с местом для стоянки. В асфальте под автомобилем расположен датчик движения, который запускает сигнал тревоги в случае его движения без хозяина. На территории парковки установлено 190 камер видеонаблюдения, которые контролируются операторами.

Зона 51, Невада, США

Зона 51 — место для разработки экспериментальных летательных аппаратов и систем вооружения. Впервые название базы использовалось в документах ЦРУ во времена войны во Вьетнаме. Помимо ограничения наземного доступа к базе, также ограничено и воздушное пространство над ней, что исключает возможность любых полетов над этой территорией. Существование базы было признано с неохотой, что сделало ее предметом множества теорий заговора.

Фото: wikimedia



