Иностранные СМИ перепутали Мусаходжаеву с Сарой Назарбаевой на фото с Кейджем

Ошибку допустило американское издание, а остальные использовали информацию со ссылкой.

Ряд зарубежных СМИ перепутал казахстанскую скрипачку Айман Мусаходжаеву, которая позировала с голливудским актером Николасом Кейджем, с первой леди Казахстана Сарой Назарбаевой.





Первым ошибку допустил американский сайт nydailynews.com, использовав твит Fabrice Deprez.

In other news, Nicolas Cage is in Kazakhstan. pic.twitter.com/ceAk0ktgqy — Fabrice Deprez (@fabrice_deprez) 23 июля 2017 г.





СМИ отметило, что звезда фильма "Сокровище нации" был сфотографирован в традиционной одежде и отрешенным взглядом в Астане, где он принимает участие в кинофестивале "Евразия".



Оплошность американских коллег подхватил и британский сайт huffingtonpost.co.uk, который также отметил задумчивый взгляд актера.



Пользователей Сети позабавил отрешенный вид актера.

23 июля, голливудский актер, продюсер и режиссер Николас Кейдж побывал в Казахском национальном университете искусств. Актера облачила в чапан ректор Казахского национального университета искусств Айман Мусаходжаева, после чего снимок разлетелся по соцсетям, а сам актер стал героем фотожаб.





Напомним , Николас Кейдж приехал в Астану для участия в XIII Международном кинофестивале «Евразия». Актер присутствовал на церемонии открытия первого конкурса детского кино «Пять континентов». Также Николас Кейдж встретился с детьми с ограниченными возможностями. Голливудский актер и аким города вместе высадили деревья у Дворца школьников – как символ рождения и роста «Пяти континентов».