Иностранные СМИ перепутали Мусаходжаеву с Сарой Назарбаевой на фото с Кейджем
24 июля 2017, 13:59
Ошибку допустило американское издание, а остальные использовали информацию со ссылкой.
Ряд зарубежных СМИ перепутал казахстанскую скрипачку Айман Мусаходжаеву, которая позировала с голливудским актером Николасом Кейджем, с первой леди Казахстана Сарой Назарбаевой.
Первым ошибку допустил американский сайт nydailynews.com, использовав твит Fabrice Deprez.
In other news, Nicolas Cage is in Kazakhstan. pic.twitter.com/ceAk0ktgqy— Fabrice Deprez (@fabrice_deprez) 23 июля 2017 г.
СМИ отметило, что звезда фильма "Сокровище нации" был сфотографирован в традиционной одежде и отрешенным взглядом в Астане, где он принимает участие в кинофестивале "Евразия".
Оплошность американских коллег подхватил и британский сайт huffingtonpost.co.uk, который также отметил задумчивый взгляд актера.
Пользователей Сети позабавил отрешенный вид актера.
23 июля, голливудский актер, продюсер и режиссер Николас Кейдж побывал в Казахском национальном университете искусств. Актера облачила в чапан ректор Казахского национального университета искусств Айман Мусаходжаева, после чего снимок разлетелся по соцсетям, а сам актер стал героем фотожаб.
Напомним, Николас Кейдж приехал в Астану для участия в XIII Международном кинофестивале «Евразия». Актер присутствовал на церемонии открытия первого конкурса детского кино «Пять континентов». Также Николас Кейдж встретился с детьми с ограниченными возможностями. Голливудский актер и аким города вместе высадили деревья у Дворца школьников – как символ рождения и роста «Пяти континентов».
Источник Sputnik Казахстан
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