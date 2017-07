Иностранные СМИ перепутали Мусаходжаеву с Сарой Назарбаевой на фото с Кейджем

Ряд зарубежных СМИ перепутал казахстанскую скрипачку Айман Мусаходжаеву, которая позировала с голливудским актером Николасом Кейджем, с первой леди Казахстана Сарой Назарбаевой.

Первым ошибку допустил американский сайт nydailynews.com, использовав твит Fabrice Deprez.

In other news, Nicolas Cage is in Kazakhstan. pic.twitter.com/ceAk0ktgqy