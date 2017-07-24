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В Эфиопии слон убил испанского туриста

24 июля 2017, 16:20

Слон напал на туриста, а затем ударил его бивнем.

Испанский турист погиб в Эфиопии в результате нападения слона в одном из природных парков, сообщает РИА Новости со ссылкой на Europa Press.

Трагедия произошла в Национальном парке Чебера Чурчура. Как сообщают местные СМИ, слон напал на туриста, а затем ударил его бивнем. Тело погибшего уже доставлено в Испанию.

Парк Чебера Чурчура находится на юге Эфиопии и считается одним из лучших в мире мест для наблюдения за слонами и буйволами, а также другими дикими животными. Десять километров туристы едут на внедорожниках по парку, а затем идут пешком.

Восемь лет назад, летом 2009 года, в Замбии погибла гражданка Испании. Тогда на группу туристов, которые осматривали парк Луангва, напали несколько слонов.

Фото: соцсети

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