Главный ветеринар Усть-Каменогорска пожизненно лишен права работать в госорганах

Городской суд Усть-Каменогорска завершил рассмотрение уголовного дела в отношении главного ветеринара Усть-Каменогорска, пойманного на взятке, передает корреспондент передает корреспондент МИА «Казинформ»





Теперь уже бывший руководитель отдела ветеринарной службы Усть-Каменогорска приговорен к штрафу в 5 950 000 тенге без компенсации имущества и пожизненно лишен права работать на государственной службе по статье 366 ч.3, п.4 УК РК.





«51-летний Серикпаев оказывал покровительство предпринимателям, занимающихся скупкой и продажей шкур КРС и МРС. Обходя точки приема шкур, он позволял работать без официальных разрешений в обмен на деньги. По первому эпизоду предприниматель сначала выплатил ветеринару 20 тысяч тенге, остальную часть в 15 тысяч тенге просил отсрочить», - рассказали в пресс-службе городского суда.





Второй предприниматель (второй эпизод уголовного дела) из 50 «предъявленных» тысяч тенге за разрешение работать легально тоже выплатил в первый раз половину денег. За второй частью денег городской чиновник отправил своего подчиненного - главного специалиста ветеринарной службы.





Но тот обратился в антикоррупционную службу и выполнил их поручение довести «коррупционную операцию» до конца. Съездил, забрал и отдал деньги. В этот момент его шеф и был взят с поличным.





Окончательное решение по этому коррупционному делу станет известно в августе, когда истечет право подавать апелляционную жалобу на решение суда первой инстанции и последующее рассмотрение дела в областном суде.





Людмила Малько