Атамбаев: Я стал политиком поневоле
24 июля 2017, 16:40
Глава государства Кыргызстана подчеркнул, что всегда будет готов помочь новому президенту страны.
Президент Кыргызстана признался, что стал политиком поневоле. Об этом он заявил, выступая на ежегодной пресс-конференции, сообщает Knews.kg.
«Семья Акаева пришла и отобрала мой бизнес. Я вынужден был продавать акции за бесценок. Часть денег потратил на политику. Я думаю, что дал достойный ответ. Я стал политиком поневоле, и хочу, чтобы бизнесмены не шли в парламент из-за страха», — отметил Алмазбек Атамбаев.
Глава государства Кыргызстана подчеркнул, что всегда будет готов помочь новому президенту страны.
«К 2050 году я вижу Кыргызстан лучшей страной в СНГ. Мы нашли свою дорогу, мы знаем, на что надо опираться — на потенциал людей! Мы строим свободную страну», — отметил президент.
Фото: knews.kg
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4869976-0f7858cfab64990eabfeea5b4af65cf2
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...