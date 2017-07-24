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Атамбаев: Я стал политиком поневоле

24 июля 2017, 16:40

Глава государства Кыргызстана подчеркнул, что всегда будет готов помочь новому президенту страны.

Президент Кыргызстана признался, что стал политиком поневоле. Об этом он заявил, выступая на ежегодной пресс-конференции, сообщает Knews.kg.

«Семья Акаева пришла и отобрала мой бизнес. Я вынужден был продавать акции за бесценок. Часть денег потратил на политику. Я думаю, что дал достойный ответ. Я стал политиком поневоле, и хочу, чтобы бизнесмены не шли в парламент из-за страха», — отметил Алмазбек Атамбаев.

Глава государства Кыргызстана подчеркнул, что всегда будет готов помочь новому президенту страны.

«К 2050 году я вижу Кыргызстан лучшей страной в СНГ. Мы нашли свою дорогу, мы знаем, на что надо опираться — на потенциал людей! Мы строим свободную страну», — отметил президент.

Фото: knews.kg

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