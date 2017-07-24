Шарлиз Терон призналась, что мать застрелила ее отца

41-летняя голливудская актриса Шарлиз Терон дала откровенное интервью радиоведущему Говарду Стерну, в котором впервые рассказала, как на самом деле погиб ее отец. Ранее звезда утверждала, что Чарльз Терон стал жертвой ДТП. На самом же деле, буйного алкоголика застрелила мать Шарлиз , сообщают , сообщают Vesti.ru





Актриса призналась, что многие годы скрывала истинную причину гибели отца.





"Папа был запойным алкоголиком. Он не раз угрожал нам с мамой. Я жила в постоянном ощущении страха. Кому захочется о таком вспоминать?", — заявила Шарлиз Терон.





По словам звезды, однажды ночью Чарльз Терон пришел домой в особенно сильном подпитии и начал угрожать жене и дочери.





"Мама застрелила его, потому что иначе он мог бы расправиться с нами. Все эти годы я старалась внушать себе, что ничего не произошла. Я почти научилась не вспоминать об этом", — рассказала актриса.





В 1991 году суд полностью оправдал мать актрисы, признав ее действия необходимой самообороной.





Терон рассказала, что после этого случая много лет ходила к психотерапевту, и только недавно тревожные воспоминания начали ее отпускать.





Звезда говорит, что восхищается мужеством и силой своей матери, которая фактически в одиночку поставила дочь на ноги.



