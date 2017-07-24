Шарлиз Терон призналась, что мать застрелила ее отца
24 июля 2017, 17:14
Актриса многие годы скрывала истинную причину гибели отца.
41-летняя голливудская актриса Шарлиз Терон дала откровенное интервью радиоведущему Говарду Стерну, в котором впервые рассказала, как на самом деле погиб ее отец. Ранее звезда утверждала, что Чарльз Терон стал жертвой ДТП. На самом же деле, буйного алкоголика застрелила мать Шарлиз, сообщают Vesti.ru.
Актриса призналась, что многие годы скрывала истинную причину гибели отца.
"Папа был запойным алкоголиком. Он не раз угрожал нам с мамой. Я жила в постоянном ощущении страха. Кому захочется о таком вспоминать?", — заявила Шарлиз Терон.
По словам звезды, однажды ночью Чарльз Терон пришел домой в особенно сильном подпитии и начал угрожать жене и дочери.
"Мама застрелила его, потому что иначе он мог бы расправиться с нами. Все эти годы я старалась внушать себе, что ничего не произошла. Я почти научилась не вспоминать об этом", — рассказала актриса.
В 1991 году суд полностью оправдал мать актрисы, признав ее действия необходимой самообороной.
Терон рассказала, что после этого случая много лет ходила к психотерапевту, и только недавно тревожные воспоминания начали ее отпускать.
Звезда говорит, что восхищается мужеством и силой своей матери, которая фактически в одиночку поставила дочь на ноги.
Фото: Woman.ua
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