Нурсултан Назарбаев поздравил Шавката Мирзиёева с юбилеем
24 июля 2017, 17:16
У Президента Казахстана состоялся телефонный разговор с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.
Нурсултан Назарбаев поздравил Шавката Мирзиёева с днем рождения, пожелал здоровья, благополучия и успехов на высоком государственном посту, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.
В ходе беседы главы государств отметили высокий уровень отношений между сторонами и договорились продолжить казахстанско-узбекское взаимодействие по приоритетным направлениям.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев отмечает 60-летие.
Фото с сайта fergananews.com
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