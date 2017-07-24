Атамбаев: Прежняя Конституция была написана под одного человека – президента

Прежняя Конституция была написана под одного человека – президента. Но после референдума у премьер-министра станет намного больше прав. Об этом заявил, выступая на ежегодной пресс-конференции, которая проходит сегодня, 24 июля, в Чолпон-Ате, заявил президент КР Алмазбек Атамбаев