Атамбаев: Прежняя Конституция была написана под одного человека – президента
24 июля 2017, 17:48
Но после референдума у премьер-министра станет намного больше прав.
Прежняя Конституция была написана под одного человека – президента. Но после референдума у премьер-министра станет намного больше прав. Об этом заявил, выступая на ежегодной пресс-конференции, которая проходит сегодня, 24 июля, в Чолпон-Ате, заявил президент КР Алмазбек Атамбаев, сообщает Knews.kg.
«Вы это поймете, когда придет следующий президент. Перед уходом на каникулы парламент принял хорошие законы по выборам. Там нельзя будет перетасовывать списки, никого толпой вышвыривать. Сейчас у нас другое время, раньше то район захватят, то область. Сколько было бессонных ночей, когда пытались захватить не то чтобы район, а даже Белый дом?! Вспомнить даже, как схватили Каптагаева, облили бензином и держали пять часов в багажнике. Сейчас эти люди такие белые и пушистые, их еще НПО защищают, в другой стране за захват губернатора расстреляли бы. Они защищают не Кыргызстан, а врагов Кыргызстана. Я собрал бы этих защитников и один самолет и отправил бы в другую страну, где им платят деньги», — высказался президент.
Фото: jahonnamo.tj
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