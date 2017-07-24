Опубликован список государственных грантов в вузы Казахстана на 2017-2018 годы

"О распределении государственного образовательного заказа на подготовку специалистов с высшим и послевузовским образованием в разрезе специальностей на 2017-2018 учебный год"

Кроме того, в приказе опубликованы данные о квотах для льготных категорий граждан.

Кроме того, в приказе опубликованы данные о квотах для льготных категорий граждан.

Согласно приказу МОН РК, в котором содержится перечень грантов в разрезе специальностей по бакалавриату, магистратуре и докторантуре, на все специальности сферы образования (педагогические специальности и филология) выделили 6 385 грантов, а на правоведческие - всего 100 на всю страну. Технических кадров планируют подготовить сразу 11 255 человек, а специалистов по естественным наукам - 2 133.

Представляем текст приказа:

"В соответствии с подпунктом 2-1) статьи 5 Закона Республики Казахстан «Об образовании» и в целях реализации постановления Правительства Республики Казахстан от 22 июня 2017 года № 386 «Об утверждении государственного образовательного заказа на подготовку специалистов с высшим и послевузовским образованием, а также с техническим и профессиональным, послесредним образованием в организациях образования, финансируемых из республиканского бюджета (за исключением организаций образования, осуществляющих подготовку специалистов для Вооруженных сил, других войск и воинских формирований, а также специальных государственных органов) на 2017-2018 учебный год», ПРИКАЗЫВАЮ:





1. Распределить:





1) государственный образовательный заказ на подготовку специалистов с высшим образованием на 2017-2018 учебный год в разрезе специальностей по очной форме обучения согласно приложению 1 к настоящему приказу;





2) государственный образовательный заказ на подготовку специалистов с высшим образованием на 2017-2018 учебный год в разрезе специальностей по заочной сокращенной форме обучения, согласно приложению 2 к настоящему приказу;





3) государственный образовательный заказ на подготовку магистров на 2017-2018 учебный год согласно приложению 3 к настоящему приказу;





4) государственный образовательный заказ на подготовку докторов PhD на 2017-2018 учебный год согласно приложению 4 к настоящему приказу.





2. Департаменту высшего и послевузовского образования Министерства образования и науки Республики Казахстан (Г.И. Кобенова) в установленном законодательством порядке обеспечить:





1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;





2) в течение десяти календарных дней со дня государственной регистрации настоящего приказа направление его копии в бумажном и электронном виде на казахском и русском языках в Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Республиканский центр правовой информации» для официального опубликования и включения в Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов Республики Казахстан;





3) в течение десяти календарных дней после государственной регистрации настоящего приказа направление его копии на официальное опубликование в периодические печатные издания;





4) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства образования и науки Республики Казахстан;





5) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан представление в Департамент юридической службы и международного сотрудничества Министерства образования и науки Республики Казахстан сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктами 1), 2), 3) и 4) настоящего пункта.





3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на вице-министра образования и науки Республики Казахстан Асылову Б.А.





4. Настоящий приказ вводится в действие после дня его первого официального опубликования.





Исполняющий обязанности министра образования и науки Республики Казахстан Б. Асылова