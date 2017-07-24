Скончался футбольный тренер Казахстана Бауыржан Сарсекенов

В качестве тренера Сарсекенов работал в таких клубах, как «Мунайши» (Актау), «Намыс» (Алматы), «Акжайык» (Атырау), ЦСКА (Алматы), «Жетысу» (Талдыкорган), «Ордабасы» (Шымкент) и другие.

На 62-м году жизни скончался Заслуженный тренер Республики Казахстан Сарсекенов Бауыржан Жолдасович, сообщает сообщает Zakon.kz со ссылкой на ФФК.





В качестве тренера Сарсекенов работал в таких клубах, как «Мунайши» (Актау), «Намыс» (Алматы), «Акжайык» (Атырау), ЦСКА (Алматы), «Жетысу» (Талдыкорган), «Ордабасы» (Шымкент) и другие. С успехом тренировал различные юношеские сборные Казахстана.





Награжден почетным орденом «За вклад в развитие футбола в Казахстане».





Для сборных команд Казахстана воспитал таких футболистов, как Марат Шахметов, Марк Гурман, Жамбыл Кукеев, Артем Фомин и другие.





В юношеских сборных командах тренировал Юрия Логвиненко, Таната Нусербаева, Сабырхана Ибраева, Захара Коробова, Сергея Шаффа и многих других.





Коллектив Федерации футбола Казахстана выражает искренние соболезнования родным и близким Бауыржана Сарсекенова. Память о нем навсегда останется в наших сердцах.



