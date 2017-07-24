Скончался футбольный тренер Казахстана Бауыржан Сарсекенов
24 июля 2017, 17:55
В качестве тренера Сарсекенов работал в таких клубах, как «Мунайши» (Актау), «Намыс» (Алматы), «Акжайык» (Атырау), ЦСКА (Алматы), «Жетысу» (Талдыкорган), «Ордабасы» (Шымкент) и другие.
На 62-м году жизни скончался Заслуженный тренер Республики Казахстан Сарсекенов Бауыржан Жолдасович, сообщает Zakon.kz со ссылкой на ФФК.
В качестве тренера Сарсекенов работал в таких клубах, как «Мунайши» (Актау), «Намыс» (Алматы), «Акжайык» (Атырау), ЦСКА (Алматы), «Жетысу» (Талдыкорган), «Ордабасы» (Шымкент) и другие. С успехом тренировал различные юношеские сборные Казахстана.
Награжден почетным орденом «За вклад в развитие футбола в Казахстане».
Для сборных команд Казахстана воспитал таких футболистов, как Марат Шахметов, Марк Гурман, Жамбыл Кукеев, Артем Фомин и другие.
В юношеских сборных командах тренировал Юрия Логвиненко, Таната Нусербаева, Сабырхана Ибраева, Захара Коробова, Сергея Шаффа и многих других.
Коллектив Федерации футбола Казахстана выражает искренние соболезнования родным и близким Бауыржана Сарсекенова. Память о нем навсегда останется в наших сердцах.
Фото с сайта kff.kz
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