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Бакытжан Сагинтаев провел заседание Совета директоров АО «НУХ «Байтерек»

24 июля 2017, 19:23

В ходе совещания обсуждены ход реализации Плана развития на 2014-2018 годы и вопросы Стратегии развития на 2014-2023 годы.

Сегодня в Үкімет үйі Премьер-Министр РК Бакытжан Сагинтаев провел заседание Совета директоров акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек».

Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт главы правительства.

В ходе совещания обсуждены ход реализации Плана развития на 2014-2018 годы и вопросы Стратегии развития на 2014-2023 годы. Кроме того, рассмотрены изменения в Кодекс деловой этики и проект нового Кодекса корпоративного управления с учетом рекомендаций ОЭСР.

Фото: primeminister.kz


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