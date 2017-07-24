Бакытжан Сагинтаев провел заседание Совета директоров АО «НУХ «Байтерек»
В ходе совещания обсуждены ход реализации Плана развития на 2014-2018 годы и вопросы Стратегии развития на 2014-2023 годы.
Сегодня в Үкімет үйі Премьер-Министр РК Бакытжан Сагинтаев провел заседание Совета директоров акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек».
Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт главы правительства.
В ходе совещания обсуждены ход реализации Плана развития на 2014-2018 годы и вопросы Стратегии развития на 2014-2023 годы. Кроме того, рассмотрены изменения в Кодекс деловой этики и проект нового Кодекса корпоративного управления с учетом рекомендаций ОЭСР.
Фото: primeminister.kz
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